Кузбассовец изрезал двух человек из-за желания выпить

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:46:34+03:00

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В Новокузнецке перед судом предстанет 38-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство двух человек. Причиной нападения стало спиртное, точнее, его отсутствие.

Как было установлено следственным органами, в сентябре прошлого года обвиняемый пришел к своим соседям в состоянии алкогольного опьянения и попросил выпить. Хозяйка дома ответила, что спиртного у них нет, однако мужчина счел, что его обманывают, и ударил женщину ножом в живот. После того как потерпевшая выбежала на улицу, злоумышленник переключился на ее мужа. Мужчину он ударил ножом несколько раз.

Но и этого ему показалось мало. Заметив раненую хозяйку, он вышел из дома и снова принялся наносить ей удары ножом.

- Крики женщины о помощи привлекли внимание соседей, которые вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Злоумышленник успел с места преступления скрыться до прибытия полицейских.

Благодаря подоспевшей помощи семейная пара выжила, сейчас им ничего не угрожает. Сам подозреваемый был задержан через несколько дней на съемной квартире. Сейчас он заключен под стражу и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU