10 Янв. 2020 2020-01-10T13:22:01+03:00

Кузбассовцы могут купить билеты на электрички через новое мобильное приложение РЖД Фото: Алексей БУЛАТОВ

У сервиса также есть ряд других полезных опций

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Жители Кузбасса могут купить билеты на электрички, воспользовавшись приложением «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, услуга доступна в новой версии мобильного приложения при покупке билетов на пригородные поезда всех четырех перевозчиков в регионах ЗСЖД – это Кемеровская, Новосибирска области, а также Алтайский край.

Чтобы приобрести билет, нужно найти его в приложении и оплатить банковской картой. Далее билет можно или распечатать, или предъявить контролеру с экрана телефона. Перевозчики отмечают, что по правилам купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления. Возврату такие билеты не подлежат.

-Также с помощью приложения можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, - сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Среди других опций приложения: возможность пользоваться бонусными баллами при покупке билетов на поезда дальнего следования, покупать и применять транспортные карты, узнать цены на ближайшие даты, пользоваться навигацией на вокзалах и др.

ИСТОЧНИК KP.RU