Кузбассовцы могут купить билеты на электрички через новое мобильное приложение РЖД
Жители Кузбасса могут купить билеты на электрички, воспользовавшись приложением «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Как рассказали в ведомстве, услуга доступна в новой версии мобильного приложения при покупке билетов на пригородные поезда всех четырех перевозчиков в регионах ЗСЖД – это Кемеровская, Новосибирска области, а также Алтайский край.
Чтобы приобрести билет, нужно найти его в приложении и оплатить банковской картой. Далее билет можно или распечатать, или предъявить контролеру с экрана телефона. Перевозчики отмечают, что по правилам купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления. Возврату такие билеты не подлежат.
-Также с помощью приложения можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, - сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Среди других опций приложения: возможность пользоваться бонусными баллами при покупке билетов на поезда дальнего следования, покупать и применять транспортные карты, узнать цены на ближайшие даты, пользоваться навигацией на вокзалах и др.
ИСТОЧНИК KP.RU