Новокузнечанка продала квартиру при помощи двойника умершего хозяина

11 Янв. 2020 2020-01-11T04:32:47+03:00

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В Новокузнецке пара местных жителей решила провернуть преступную схему с продажей чужой квартиры. Для этого они нашли двойника бывшего владельца.

О мошенничестве с недвижимостью полицейские узнали от одного из горожан. Мужчина рассказал, что купил двухкомнатную квартиру за 1,1 миллиона рублей, а потом лишился ее. Как выяснилось, жилплощадь он купил самостоятельно по объявлению в Интернете у пожилого мужчины. А после получения на руки документов на право собственности передал деньги представителю владельца квартиры.

Через несколько месяцев мужчина получил решение суда о недействительности сделки. Как оказалось, квартира была продана уже после смерти владельца неизвестными. А в суд подал родственник реального собственника, который хотел вступить в права наследования и обнаружил, что неизвестные продали жилье его дяди.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Организатором был 51-летний мужчина, у которого имелись паспорт умершего владельца и документы на жилье. В напарницы он позвал 43-летнюю новокузнечанку, которая должна была найти двойника усопшего. За это она получила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Потом организатор аферы сам нашел покупателя, а женщине лишь оставалось привести на сделку фальшивого владельца. Незаметно для покупателя она и расписалась за подставного владельца в документах.

-В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении ее подельника продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU