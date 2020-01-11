В Кузбассе горный мастер отделался штрафом за смерть человека

11 Янв. 2020 2020-01-11T05:09:46+03:00

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В Киселевске вынесено решение суда по делу горного мастера, который во время смены нарушил правила безопасности ведения работ. В результате погиб человек.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Как установило следствие, 32-летний мастер одного из горных предприятий во время смены заметил, что при проведении горно-выемочных работ рабочий нарушил требования эксплуатационной документации и допустил увеличение расстояния от края забоя до крепи горной выработки. Никаких мер при этом для устранения нарушений он не предпринял. В результате обрушилась горная порода.

В этот момент на аварийном участке находилось семь человек, и один из них оказался под завалом. Горноспасатели, которых вызвали на место трагедии, пытались оказать помощь 39-летнему потерпевшему, но рабочий скончался.

-Со следствием горный мастер сотрудничал, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU