В Кемерове мужчина поднял наркотическую закладку и отправился под суд
Кемеровчанина, который поднял «закладку» с наркотиками из снега, заметили полицейские, патрулировавшие улицы города. Теперь молодой человек отправится под суд.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 27-летний мужчина отыскал в снегу сверток и спрятал его в карман, а после попытался убежать от полицейских. Однако скрыться с места преступления ему не удалось.
Правоохранители задержали молодого человека, который уже ранее был неоднократно судим, и нашли у него вещество серо-бурого цвета. Экспертиза выявила, что это наркотическая смесь, содержащая в своем составе мефедрон, а ее масса - 3,5 грамм.
- В отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU