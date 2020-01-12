2020-01-12T05:01:56+03:00
Общество

В Кемерове мужчина поднял наркотическую закладку и отправился под суд

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Яна ПОПОВА
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В Кемерове мужчина поднял закладку с наркотиками и отправился под суд. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кемерове мужчина поднял закладку с наркотиками и отправился под суд. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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Кемеровчанина, который поднял «закладку» с наркотиками из снега, заметили полицейские, патрулировавшие улицы города. Теперь молодой человек отправится под суд.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 27-летний мужчина отыскал в снегу сверток и спрятал его в карман, а после попытался убежать от полицейских. Однако скрыться с места преступления ему не удалось.

Правоохранители задержали молодого человека, который уже ранее был неоднократно судим, и нашли у него вещество серо-бурого цвета. Экспертиза выявила, что это наркотическая смесь, содержащая в своем составе мефедрон, а ее масса - 3,5 грамм.

- В отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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