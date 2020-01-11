2020-01-11T09:02:37+03:00
Общество

В Кемерове появятся семнадцать новых детских садов в течение года

К строительству некоторых учреждений приступили уже сейчас
Яна ПОПОВА
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В Кемерове появятся семнадцать новых детских садов в течение годаВ Кемерове появятся семнадцать новых детских садов в течение годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэр города Илья Середюк в социальной сети в постоянной рубрике «Кемерово. Неделя» рассказал о строительстве новых детских садов. Некоторые проекты будут реализованы уже в первой половине текущего года.

Он сообщил, что два детских сада откроют в жилых комплекса «Томь» по проспекту Комсомольский и «Березовая роща» на ФПК . Они рассчитаны на 350 и 125 детей соответственно.

- Ведется строительство трех дошкольных образовательных учреждений в микрорайоне «Верхний бульвар», Антипово и на улице Белозерная. Там еще 438 ребятишек пойдут в новые детские сады. Также возведут второй этаж детского сада в микрорайоне «Кемерово Сити» на проспекте Притомском, - дополнил глава города.

Кроме того, Илья Середюк заметил, что течение месяца специалисты приступят к строительству детского сада в микрорайоне 15А. Администрация города уже подготовила проект и нашла подрядчика.

Всего до 2021 год планируется открыть 17 детских дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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