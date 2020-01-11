2020-01-11T12:10:17+03:00
Происшествия

Горящую многоэтажку в Кемерове тушили 15 человек

Также на место происшествия отправили пять единиц техники
Яна ПОПОВА
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Горящую многоэтажку в Кемерове тушили 15 человек. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской областиГорящую многоэтажку в Кемерове тушили 15 человек. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В ночь на 11 января, в субботу, в Кемерове загорелся жилой многоквартирный дом. На тушение пламени отправили пятнадцать человек и пять единиц техники.

Как сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области, дом, где случился пожар, находится на проспекте Ленинградский. Сигнал о чрезвычайной ситуации на пульт диспетчерской службы управления поступил в 4.18 утра.

- На момент прибытия первого подразделения было незначительно задымлен первый этаж дома. В результате пожара обгорела лишь деревянная дверь в подсобное помещении на площади 50 квадратных сантиметров. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - дополнили в МЧС.

Пламя полностью ликвидировали уже через девять минут после того, как в управление поступил сигнал о помощи.

Отметим, предварительной причиной пожара стал поджог. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. О них будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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