Пять кузбасских проектов по благоустройству оценят эксперты из Москвы
Пять кузбасских проектов оценит экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Все они были реализованы в регионе в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды Кузбасса» национального проекта «Жилье и городская среда».
В этот список вошли те практики, которые изменили жизнь городов области к лучшему. Так, в списке оказался первый в стране реализованный проект-победитель всероссийского конкурса малых городов «Парк имени Дмитрия Попова», построенный к празднованию Дня Шахтера в Салаире, Гурьевском районе.
Вместе с ним на конкурс отправлены «Левобережная Усинская дамба Западного района» из Междуреченска, «Сквер стадиона «Юность» и «Пешеходная аллея микрорайона «Ивушка» из Белова, а также «Парк сельского дома культуры села Мохово» Беловского района.
Отметим, все заявки уже предварительно изучены членами жюри. Окончательные результаты конкурса будут объявлены весной текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU