2020-01-11T20:05:47+03:00
Общество

Пять кузбасских проектов по благоустройству оценят эксперты из Москвы

Они могут войти в федеральный реестр лучших практик, которые были реализованы в регионах
Яна ПОПОВА
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Пять кузбасских проектов по благоустройству оценят эксперты из Москвы. ФОТО: Администрация Кемеровской областиПять кузбасских проектов по благоустройству оценят эксперты из Москвы. ФОТО: Администрация Кемеровской области
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Пять кузбасских проектов оценит экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Все они были реализованы в регионе в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды Кузбасса» национального проекта «Жилье и городская среда».

В этот список вошли те практики, которые изменили жизнь городов области к лучшему. Так, в списке оказался первый в стране реализованный проект-победитель всероссийского конкурса малых городов «Парк имени Дмитрия Попова», построенный к празднованию Дня Шахтера в Салаире, Гурьевском районе.

Вместе с ним на конкурс отправлены «Левобережная Усинская дамба Западного района» из Междуреченска, «Сквер стадиона «Юность» и «Пешеходная аллея микрорайона «Ивушка» из Белова, а также «Парк сельского дома культуры села Мохово» Беловского района.

Отметим, все заявки уже предварительно изучены членами жюри. Окончательные результаты конкурса будут объявлены весной текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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