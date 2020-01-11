C начала зимы в Кузбассе вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега
С начала зимы в Кузбассе вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега - этот объем примерно равен 130 тысячам груженых автомобилей КамАЗ.
Как рассказали в Департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, сейчас на улицах городов работает 2,8 тысячи человек и 1,4 тысячи единиц техники. Они очищали дворы и улицы от снега, убирают наледь, посыпают дороги специальным средством, которое снижает скольжение.
Также в уборке задействованы предприятия области. Они отправили на снежную борьбу 60 единиц машин, вывозящие завалы.
- Закончилась первая трудовая неделя нового года. Но для коммунальщиков Кемеровской области она продолжается. Коммунальные службы работают круглосуточно и активно принимают заявки на уборку территории от жителей всех городов региона, - добавили в департаменте.
ИСТОЧНИК KP.RU