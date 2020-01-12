2020-01-12T04:01:33+03:00
Спорт

В Кузбассе прошел Рождественский флешмоб по скандинавской ходьбе

В нем приняли участие активисты совета ветеранов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе прошел Рождественский флешмоб по скандинавской ходьбе. ФОТО: Администрация Кемеровской областиВ Кузбассе прошел Рождественский флешмоб по скандинавской ходьбе. ФОТО: Администрация Кемеровской области
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В Рождественские праздники пожилые любители скандинавской ходьбы из Кузбасса объединились и приняли участие в массовом флешмобе.

Мероприятие организовал Совет ветеранов на городской дамбе Междуреченска. Тридцать активистов прошли несколько километров, наслаждаясь приятной погодой и интересным общением.

- Пенсионеры поодиночке гуляют со скандинавскими палками ежедневно. Но такие массовые мероприятия устраиваем нечасто. Сегодня флешмоб посвятили Рождеству, – рассказала заместитель председателя местного Совета ветеранов Надежда Буравнева.

Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заметил, что поддержка пожилых людей - одна из важных областей развития. Особенное внимание уделяется улучшению здоровья пенсионеров и вовлечение их в спортивные мероприятия.

- Привлечение к здоровому образу жизни пожилых людей – это важная часть национального проекта «Демография». Я рад, что в Кузбассе эта идея получила поддержку Советов ветеранов, - написал на своей странице в социальной сети губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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