11 Янв. 2020 2020-01-11T14:01:02+03:00

В воскресенье в Кузбассе похолодает до минус 27 градусов Фото: Яна ПОПОВА

Синоптики рассказали о погоде в регионе на воскресенье

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Синоптики Кузбасса рассказали, что в воскресенье, 12 января, жителей ждет похолодание местами до минус 27 градусов, однако осадков в ближайшее время не ожидается.

В Кемеровском гидрометцентре также заметили, что ночью по области средняя прогнозируемая температура составит от минус 17 до минус 22 градусов по Цельсию, лишь местами стрелка термометра опустится до минус 27 градусов. Днем же значительно потеплеет до минус семи-двенадцати градусов по Цельсию.

Кроме того, эксперты предупреждают о переменной облачности без осадков, а в некоторых районах ожидается изморозь, туман и дымка. Ветер юго-западный и может достигать 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU