2020-01-11T15:10:56+03:00
Здоровье

Россельхознадзор временно запретил ввозить цитрусовые в Кузбасс из Китая

Под санкции попали мандарины, апельсины и другие цитрусовые фрукты
Яна ПОПОВА
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Россельхознадзор временно запретил ввозить цитрусовые в Кузбасс из КитаяРоссельхознадзор временно запретил ввозить цитрусовые в Кузбасс из КитаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россельхознадзор предупредил Кузбассовцев о временном запрете на ввоз цитрусовых в регион. В этих фруктах, по словам экспертов, содержатся вредители.

- Ограничительные меры введены в связи с неоднократными случаями выявления в цитрусовых, поступающих из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию, карантинных для Евразийского экономического союза объектов, - рассказали в ведомстве.

Под запрет попали все основные продукты: лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и их гибриды, грейпфрукты, помелло и прочие цитрусовые.

Однако туристы из России по-прежнему могут привозить из-за границы цитрусовые в ручной клади и багаже, но в ограниченных количествах, установленных Едиными карантинными фитосанитарными требованиями.

Напомним, ранее жителей региона предупредили об опасности, которая подстригает тех, кто решил посетить Китай. Туристы могут заболеть пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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