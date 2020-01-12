2020-01-12T06:42:00+03:00
Происшествия

Утром в воскресенье в Кузбассе произошли два землетрясения

Одно из них – с магнитудой 3,9 по шкале Рихтера
Екатерина РОМАНОВА
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Утром в Кузбассе произошли два землетрясения. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАНУтром в Кузбассе произошли два землетрясения. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН
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Два землетрясения, в основе которых не деятельность человека, а природные причины, произошли утром 12 января в Кузбассе. Магнитуда одного из них составила 3,9.

Утром 12 января Кузбасс трясло дважды. В отличие от подавляющего большинства других землетрясений, в основе которых лежат карьерные взрывы, оба землетрясения в воскресенье имели природный характер.

Первое землетрясение в Единой геофизической службе РАН в Алтае-Саянском филиале зафиксировали в 04.20. Его эпицентр находился в Краснобродском. Магнитуда землетрясения составила 3,9 по шкале Рихтера.

У второго землетрясения магнитуда была несколько меньше. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН

У второго землетрясения магнитуда была несколько меньше. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН

Второе землетрясение произошло в 07.41 в Ленинске-Кузнецком городском округа. Согласно координатам, которые указывает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН, эпицентр находился в районе деревни Нижегородка. Это землетрясение было менее интенсивным: магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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