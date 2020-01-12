Турист получил смертельные травмы в Шерегеше

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:06:00+03:00

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Трагедией закончились выходные на горнолыжной трассе в Кузбассе. Один из туристов, отдыхавших на горе Зеленой, получил смертельные травмы.

О чрезвычайном происшествии в Шерегеше сообщает пресс-служба Таштаголького района. В оперативной сводке единой дежурно-диспетчерской службы отмечено, что 35-летний мужчина, приехавший отдохнуть на горнолыжный курорт, был жителем Новосибирской области. В субботу, в 11.44, на трассе Мустаг на горе Зеленой турист получил серьезные травмы, и его доставили в Центральную городскую больницу.

Врачи сразу же оказали пострадавшему необходимую помощь, прооперировали, однако спасти жизнь туриста не удалось. В 18.43 он умер в реанимации.

О характере травм и обстоятельствах, при которых они были получены, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU