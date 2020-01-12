2020-01-12T08:26:41+03:00
Происшествия

Похититель кедровых шишек из Кузбасса лишился свободы на год – условно

Молодой человек украл три мешка шишек
Екатерина РОМАНОВА
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Похититель кедровых шишек из Кузбасса лишился свободы на год – условноПохититель кедровых шишек из Кузбасса лишился свободы на год – условноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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19-летний юноша из Яшкинского района хотел сдать два ведра собранных им кедровых шишек. Но вместо этого украл у приемщика три мешка и лишился свободы. Правда, условно.

В сентябре 2019 года молодой житель Яшкинского района отправился в тайгу за шишками. Он набрал два ведра и намеревался сдать в пункт приема в деревне Власково. Когда он подъехал к дому, женщины там не было. Зато на веранде стояли мешки с орехами. Юноша тут же передумал сдавать собранный им урожай, разбил стекло на веранде, украл три мешка с орехами и погрузил их на крышу «Москвича». Похищенные орехи он отвез в другой пункт приема и сдал по 1,3 тысячи рублей за каждый мешок.

Когда хозяйка украденных орехов вернулась домой, она увидела разбитое стекло и недосчиталась мешков. Женщина тут же обратилась в полицию, и стражи порядка в скором времени нашли свидетеля, видевшего машину с мешками на крыше.

- Через систему видеонаблюдения «Безопасный город» инспекторы ГИБДД отследили движение и установили номер машины. Вскоре полицейские задержали похитителя, которым оказался владелец «Москвича», - рассказали о том, как ловили похитителя шишек в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Молодому человеку приговором суда назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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