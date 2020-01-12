12 Янв. 2020 2020-01-12T11:05:54+03:00

Какой будет погода в канун Старого Нового года в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Последний в череде январских праздников наступает в понедельник, 13 января. В этот день, точнее, в ночь с 13 на 14, многие встречают Старый Новый год. Синоптики рассказали о том, какой будет погода в канун праздника.

В ночь на 13 января в Кузбассе ожидается от 16 до 21 градуса мороза. Ночь будет облачной, а при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -26 градусов, возможна изморозь. Пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица. В Кемерове синоптики прогнозируют -19…-21.

День будет более теплым. На всей территории Кузбасса синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Воздух прогреется до -6…-11 градусов, однако местами столбики термометров не преодолеют отметку в -16.

В Кемерове днем также пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит -9…-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU