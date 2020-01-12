Лунная радуга появилась в небе над Кемеровом

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:22:18+03:00

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Луна, окруженная ярким кольцом появилась в небе над Кемеровом минувшей ночью. Один из горожан, заметивший необычное природное явление, сделал несколько снимков.

Как рассказал кемеровчанин Андрей Зыков, его внимание привлекла яркая луна, окруженная не менее ярким кольцом. Он тут же сделал несколько снимков, а позже поделился ими с «Комсомольской правдой».

- Такую радугу вокруг Луны в первый раз. Вокруг Солнца раньше наблюдал не раз, но снимков не осталось, - рассказал Андрей Зыков.

Кемеровчанин назвал красивое свечение вокруг Луны радугой, и это действительно так. Свет, исходящий от ночного светила, преломляется в мелких кристалликах льда в морозном воздухе, и получается радужный ореол. Красивое природное явление называется гало, а по ночам оно бывает обычно в морозные дни в полнолуние.

ИСТОЧНИК KP.RU