Еще в одном кузбасском городе начались «мусорные войны»

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:21:35+03:00

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Жители города Осинники возмущены: регоператор, который должен заниматься вывозом мусора из контейнеров, не выполняет свои обязанности. Одну из таких площадок запечатлели на фотографии и выложили снимок в соцсети.

«Здравствуйте, это просто ужас! Во дворе Победы, 32. Как завтра дети в садик пойдут? И так уже несколько дней... – возмущается автор снимков.

Женщина интересуется: почему этим вопросом не занимается администрация города, а также отмечает, что в «ЭкоТеке» заверили, что вывозят мусор.

К слову, улица, о которой идет речь, находится в центре города, и от указанного здания до администрации города – чуть больше 300 метров.

Напомни, с проблемой невывоза мусора после новогодних праздников столкнулись два города на юге Кузбасса. Более того, главы Междуреченска и Киселевска уже сообщили в администрацию Правительства Кузбасса и областную прокуратуру о том, что регоператор не выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU