2020-01-13T06:27:13+03:00
Происшествия

Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео

На дороге столкнулись три автомобиля [видео]
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Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на Кузбасском мосту, которое случилось вечером 12 января. Кадры видео появились в одном из пабликов.

Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео.Видео: vk/com, "Инцидент Кемерово"

Автомобилисты, оказавшиеся на Кузбасском мосту вечером 12 января, сняли на камеру последствия дорожно-транспортного происшествия. Судя по кадрам видео, на дороге столкнулись сразу три автомобиля. У одного из них - Toyota Land Cruiser - очень сильно поврежден капот. Рядом с ним находятся еще два автомобиля, которые также серьезно пострадали при столкновении.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. В ближайшее время им предстоит установить причины и обстоятельства столкновения автомобилей, а также степень вины каждого из водителей в случившемся. На момент публикации информации о пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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