Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео
Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на Кузбасском мосту, которое случилось вечером 12 января. Кадры видео появились в одном из пабликов.
Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео.Видео: vk/com, "Инцидент Кемерово"
Автомобилисты, оказавшиеся на Кузбасском мосту вечером 12 января, сняли на камеру последствия дорожно-транспортного происшествия. Судя по кадрам видео, на дороге столкнулись сразу три автомобиля. У одного из них - Toyota Land Cruiser - очень сильно поврежден капот. Рядом с ним находятся еще два автомобиля, которые также серьезно пострадали при столкновении.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. В ближайшее время им предстоит установить причины и обстоятельства столкновения автомобилей, а также степень вины каждого из водителей в случившемся. На момент публикации информации о пострадавших не было.
ИСТОЧНИК KP.RU