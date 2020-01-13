13 Янв. 2020 2020-01-13T06:27:13+03:00

Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

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Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на Кузбасском мосту, которое случилось вечером 12 января. Кадры видео появились в одном из пабликов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754311" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео.Видео: vk/com, "Инцидент Кемерово"

Автомобилисты, оказавшиеся на Кузбасском мосту вечером 12 января, сняли на камеру последствия дорожно-транспортного происшествия. Судя по кадрам видео, на дороге столкнулись сразу три автомобиля. У одного из них - Toyota Land Cruiser - очень сильно поврежден капот. Рядом с ним находятся еще два автомобиля, которые также серьезно пострадали при столкновении.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. В ближайшее время им предстоит установить причины и обстоятельства столкновения автомобилей, а также степень вины каждого из водителей в случившемся. На момент публикации информации о пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU