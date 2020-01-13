2020-01-13T06:32:43+03:00
Общество

Рождественские благотворительные обеды пройдут в Междуреченске

Пожилых людей ждут угощения
Екатерина РОМАНОВА
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Рождественские благотворительные обеды пройдут в МеждуреченскеРождественские благотворительные обеды пройдут в МеждуреченскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 13 января, в Междуреченске состоятся рождественские благотворительные обеды. Начнутся они в 12.00 на предприятиях общественного питания города.

Рождественские благотворительные обеды проводятся для того, чтобы проявить заботу о пожилых людях, оказать им внимание в январские праздники - Новый год и Рождество. Традиционно на такие обеды приглашают пенсионеров с ликвидированных предприятий города, членов Всероссийского общества инвалидов и Общественной организации родителей детей-инвалидов, представителей городского Совета ветеранов, а также пенсионеров на социальном обслуживании на дому.

Благотворительные обеды будут проходить на предприятиях общественного питания города Междуреченска, начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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