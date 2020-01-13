2020-01-13T06:37:06+03:00
Происшествия

Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек

Вывести людей удалось через балкон
Екатерина РОМАНОВА
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Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Ночью в одном из многоквартирных домов Ленинска-Кузнецкого произошел пожар. Из горящей квартиры пожарные успели спасти двух человек.

Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в одном из многоквартирных домов Ленинска-Кузнецкого минувшей ночью. В 0.40 очевидцы сообщили о пожаре в доме на бульваре Химиков, и на место тут же выдвинулись 11 человек и четыре единицы техники. Когда пожарные приехали к горящему дому, из окон на первом этаже шел дым.

- Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по штурмовой лестнице через балкон спасли двух человек из квартиры, где произошло возгорание. Еще шесть человек были эвакуированы по лестничным маршам с верхних этажей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 0.53. Предварительно установлено, что его причиной стало неосторожное обращение с огнем. К слову, в результате пожара обгорели постельные принадлежности и мебель на площади восемь квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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