2020-01-13T09:34:41+03:00
Спорт

Кузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Он уже вышел на первое место в списке снайперов Лиги
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. ФОТО: Кирилл Капризов/InstagramКузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. ФОТО: Кирилл Капризов/Instagram
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Кирилл Капризов, нападающий московского ЦСКА, может получить звание лучшего снайпера регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забил шайбу в матче против «Автомобилиста» и вышел на первое место.

Несмотря на то, что армейцы потерпели поражение со счетом 2:3 по буллитам в пользу «Автомобилиста», форвард команды одержал победу иного рода. Его забитая шайба стала двадцать второй в текущих соревнованиях, что позволило ему возглавить список снайперов Лиги. Таким образом, он опередил бывшего лидера Дмитрия Яшина из московского «Динамо», забросившего двадцать одну шайбу.

- Дай бог, чтобы дальше так шло, но главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас важно хорошо закончить сезон и подойти в хорошей форме к плей-офф, - передают слова спортсмена корреспонденты ТАСС.

Отметим, на данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 70 баллов в 47 матчах. А уже во вторник, 14 января, армейцы встретятся с минским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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