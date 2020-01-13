Из-за долга приятелю кузбассовец остался без тягача и рефрижератора

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:36:57+03:00

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Приятельские отношения между двумя жителями Кузбасса закончились после того, как один из них одолжил другому 15 миллионов рублей. Мужчина не смог вернуть деньги и теперь лишился всего имущества.

Житель Тайги попросил у своего товарища в долг 15 миллионов рублей. Тот согласился помочь приятелю, и мужчины составили договор. В документе оговаривалось, что ежемесячно заемщик должен выплачивать проценты за пользование деньгами - 10 процентов годовых. Более того, по требованию кредитора заемщик обязался вернуть всю сумму долга сразу.

Увы, условия договоренности заемщик нарушил, и его товарищ потребовал вернуть все деньги сразу. Приятель не смог сделать этого, и тогда теперь уже бывший товарищ обратился в суд. Суд встал на сторону кредитора, но ни это, ни неоднократные предупреждения об уголовной ответственности не подвигли заемщика вернуть долг.

Тогда в счет погашения у гражданина арестовали автозаправку, станцию техобслуживания, два земельных участка, нежилое здание, грузовой автомобиль и полуприцеп - в общей сложности на сумму более 12 миллионов рублей - и передали кредитору. А в конце 2019 года стало известно, что заемщик приобрел тягач стоимостью 2,5 миллиона рублей и рефрижератор стоимостью один миллион рублей.

- Имущество также было передано взыскателю в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU