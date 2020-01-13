2020-01-13T09:42:32+03:00
Общество

Пелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным

Она отметила, что еще до бракоразводного процесса стороны уже сумели договориться
Яна ПОПОВА
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Пелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным. ФОТО: Пелагея/InstagramПелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным. ФОТО: Пелагея/Instagram
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Пелагея рассказала, что они сумели договориться и сохранить хорошие отношения. Сейчас бракоразводный процесс певицы и хоккеиста из Кузбасса Ивана Телегина находится на стадии оформления документов.

Хотя развод сложно назвать приятным событием, певица не унывает и старается думать только о хорошем. Об этом Пелагея рассказала телеканалу «МУЗ-ТВ». Она призналась, что самое сложно уже позади - все детали бракоразводного процесса определены, осталось лишь оформить документы надлежащим образом.

При этом пара старается сохранить теплые и доверительные отношения, которые присущи хорошим друзьям, ведь у них растет общая дочь Таисия.

- У нас все хорошо. У меня отличные отношения с Иваном, - заметила Пелагея.

Также она добавила, что самое главное в разводе - исключить участие третьих лиц. Только тогда сложный бракоразводный процесс может пройти безболезненно.

Напомним, звездная пара объявила о расставании в декабре прошлого года. Их брак оказался недолгим - кузбасский спортсмен и новосибирская певица прожили вместе всего три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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