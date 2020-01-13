2020-01-13T16:14:37+03:00
Происшествия

Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе

Последствия аварии очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"
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На одном из кузбасских разрезов произошло ЧП. Здесь при столкновении грузовика и вахтового автобуса пострадала женщина. Последствия аварии очевидцы сняли на видео.

Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Видео с дымящимся вахтовым автобусом «КамАЗ МАКАР» очевидцы разместили в соцсетях. Камера запечатлела не только задымление, но и стоны женщины. В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили некоторые подробности аварии. Как оказалось, ДТП произошло 11 января на 20-м километре технологической дороги предприятия в Мысках. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса «КамАЗ МАКАР» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Shacman.

- В результате ДТП пассажирка КамАЗа, находившаяся в кабине, госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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