13 Янв. 2020 2020-01-13T16:14:37+03:00

Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"

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На одном из кузбасских разрезов произошло ЧП. Здесь при столкновении грузовика и вахтового автобуса пострадала женщина. Последствия аварии очевидцы сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754371" frameborder="0"></iframe> Женщина пострадала в ДТП с вахтовкой и грузовиком на кузбасском разрезе.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Видео с дымящимся вахтовым автобусом «КамАЗ МАКАР» очевидцы разместили в соцсетях. Камера запечатлела не только задымление, но и стоны женщины. В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили некоторые подробности аварии. Как оказалось, ДТП произошло 11 января на 20-м километре технологической дороги предприятия в Мысках. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса «КамАЗ МАКАР» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Shacman.

- В результате ДТП пассажирка КамАЗа, находившаяся в кабине, госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU