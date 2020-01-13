2020-01-13T12:13:27+03:00
Происшествия

Ради сыра и коньяка студент из Кузбасса пошел на преступление

Юноша шесть раз совершал кражи из магазина
Екатерина РОМАНОВА
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Ради сыра и коньяка студент из Кузбасса пошел на преступлениеРади сыра и коньяка студент из Кузбасса пошел на преступлениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В городе Междуреченске появился магазинный вор. За три месяца он совершил шесть краж, причем каждый раз неизвестный похищал только сыр и коньяк.

Сразу несколько администраторов супермаркетов города Междуреченска обратились в конце декабря в полицию с заявлениями о том, что из магазинов украли сыр и коньяк. Причем момент краж зафиксировали камеры наблюдения магазинов.

Сотрудники полиции вскоре установили личность гурмана – им оказался 19-летний местный студент. С октября по декабрь он совершил шесть краж в магазинах, причинив ущерб в общей сложности на 16 тысяч рублей.

Почему именно сыр и коньяк стали объектами краж, неизвестно. Зато известно, что теперь юноше придется предстать перед судом за мелкие хищения.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания один год лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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