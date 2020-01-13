2020-01-13T17:04:06+03:00
Общество

В 2020 году в Кузбассе тарифы ЖКХ вырастут в пределах 15 процентов

Повышение произойдет с 1 июля
Мария КОЛОСОВА
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В 2020 году в Кузбассе тарифы ЖКХ вырастут в пределах 15 процентовВ 2020 году в Кузбассе тарифы ЖКХ вырастут в пределах 15 процентов
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С 1 июля в Кузбассе вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Соответствующий документ появился на сайте правительства Кемеровской области.

Власти региона опубликовали предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за ЖКУ в городах и районах. Больше всего тарифы вырастут в Кемерове, Новокузнецке и Мысках - 15 процентов. Далее следует Калтанский городской округ - 7,9 процента. В среднем по региону тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 4,3 - 4,5 процента. Меньше всего рост произойдет в Зеленогорском городском поселении - всего на 3,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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