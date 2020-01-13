2020-01-13T17:12:16+03:00
Общество

Полмиллиарда рублей направят на развитие туризма в Кузбассе

Средства поступят в этом году
Ирина АВТУШКО
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Полмиллиарда рублей направят на развитие туризма в Кузбассе. Фото: Правительство администрации КузбассаПолмиллиарда рублей направят на развитие туризма в Кузбассе. Фото: Правительство администрации Кузбасса
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В 2020 году на развитие туризма в Кузбассе планируется направить около полумиллиарда рублей. Средства поступят из федерального и областного бюджетов, а также от инвесторов.

Как рассказали в департаменте молодежной политики и спорта, из федерального бюджета будет выделено 130,4 миллиона рублей, еще 71,8 миллиона рублей поступят из областного. Кроме того, ожидается, что 300 миллионов рублей составят инвестиции юридических и физических лиц.

Отметим, что сегодня в области действует более 150 экскурсионных туров, в том числе 80 активных - это сплавы, горнолыжные туры, поездки на квадроциклах и внедорожниках, 50 пеших, более 20 снегоходных.

Впервые в этом году в музее-заповеднике «Томская писаница» появились экскурсии на снегоходах, которые объединили археологические и этнографические памятники, природные красоты Притомья и возможность увидеть диких зверей сибирской тайги в естественной среде обитания. А в Шерегеше туристы теперь могут осмотреть с высоты территорию Шорского национального парка - к отдельным поселкам, где живут коренные народы, а также к Азасской пещере теперь летают вертолеты Ми-8.

Также в прошлом году были обустроены две снегоходные трассы «Таскыл-кантри» и «Большой Таскыл». На трассе «Большой Таскыл» можно встретить северных оленей, а также посетить одно из красивейших зимних мест региона - озеро Подтаскыльское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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