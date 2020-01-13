Россельхозбанк признан заказчиком с высокой прозрачностью

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:38:45+03:00

Банк занял почетное место в рейтинге корпоративных заказчиков и по итогам 2019 года получил оценку «Высокая прозрачность»

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16 декабря в Торгово-промышленной палате РФ прошла торжественная церемония, приуроченная к подведению итогов ежегодного исследования и награждения лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок – 2019. Банк занял почетное место в рейтинге корпоративных заказчиков и по итогам 2019 года получил оценку «Высокая прозрачность».

На протяжении десяти лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности.

Также по итогам 2019 года Банк стал победителем в номинации «Равнодоступные Открытые Закупки» по версии Электронной торговой площадки ETPRF.RU.

Указанные достижения Банка обусловлены высокими показателями эффективности закупочной деятельности. Развитие здоровой конкурентной среды и преобладание конкурентных закупок над закупками у единственного поставщика послужили главным критерием в достижении положительных результатов.

«Россельхозбанк при осуществлении закупочной деятельности прежде всего придерживается ключевых принципов системы закупок – обеспечения открытости, конкуренции и равного доступа для всех участников рынка. Мы постоянно проводим оценку эффективности нашей закупочной деятельности. Как результат, в этом году мы удвоили количество проведенных конкурентных закупок, которые в общем объёме заключённых договоров составили почти 70 процентов», – подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков.

Партнерский материал.