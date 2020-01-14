2020-01-14T05:29:47+03:00
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове

Из-за ДТП город встал в многокилометровой пробке [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове. ФОТО: vk.сom, "Регион 42", Ольга Иванова.Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове. ФОТО: vk.сom, "Регион 42", Ольга Иванова.
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Огромная пробка в районе Кузбасского моста парализовала движение. Причиной стало массовое ДТП, в котором, по словам очевидцев, пострадали пять автомобилей.

Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове.ВИДЕО: Алексей Поступной

Сразу несколько автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту утром, 14 января. Два автомобиля, вероятно, двигавшиеся со стороны Радуги, оказались на обочине. У одного из них – характерные для лобового столкновения повреждения. Еще один автомобиль – рядом, с той же стороны. На противоположной стороне дороги также три автомобиля, пострадавшие в ДТП. У микроавтобуса также имеются повреждения, характерные для лобового столкновения. Еще два легковых автомобиля получили меньшие повреждения.

Многокилометровые пробки сковали Кемерово. ФОТО: "Яндекс. Пробки"

Многокилометровые пробки сковали Кемерово. ФОТО: "Яндекс. Пробки"

На месте ДТП работают спасатели, специалисты МЧС, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Из-за того, что автомобили, столкнувшиеся на мосту, заняли полосы в обе стороны дороги, образовалась внушительная пробка.

Информация о причинах и обстоятельствах ДТП, а также потерпевших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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