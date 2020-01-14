2020-01-14T06:34:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ вернет до 50 процентов от стоимости покупки по картам Union Pay

Акция проводится с 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Union Pay International проводит акцию «Выгодные покупки с Union Pay». Акция позволит клиентам, оформившим карту впервые, получить кэшбэк с первой покупки.

Условия просты: впервые оформив карту, участник акции должен совершить первую покупку на сумму не менее 1000 рублей. В следующем месяце держатель карты получит 500 рублей обратно на счет. Получить вознаграждение можно только один раз. Для оформивших две карты денежные средства возвращаются только на одну из них.

Акция проводится с 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года. Предложение не распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой Union Pay.

«Мы рады предложить своим клиентам наиболее интересные и выгодные акции. Это предложение будет действовать до конца марта, чтобы как можно больше участников смогли им воспользоваться. Уверен, что акция станет приятным сюрпризом для всех оформивших карту», - подчеркнул директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Андрей Купцов.

Дополнительную информацию об условиях акции можно получить на сайте Россельхозбанка, в приложении «Мобильный банк», а также через сервис «Интернет-банк».

Партнерский материал.

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