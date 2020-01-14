2020-01-14T10:29:00+03:00
Происшествия

В Прокопьевске мужчина продавал наркотики за криптовалюту

Покупателей он находил в интернет-магазине
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Прокопьевске мужчина продавал наркотики за криптовалюту. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Прокопьевске мужчина продавал наркотики за криптовалюту. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Прокопьевске задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в продаже наркотических смесей. Плату за запрещенные вещества он брал криптовалютой.

Задержать злоумышленника удалось в результате специальной операции. Оперативная разработка подозреваемого велась в течение двух месяцев. Она показала, что мужчина самостоятельно изготавливал курительные «миксы», а потом сбывал бесконтактным способом через интернет-магазин. За осуществление таких сделок он брал с покупателей криптовалюту.

Продавца наркотиков задержали, а в его жилище устроили обыск. также был осмотрен личный автомобиль прокопчанина.

-Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование и реагент для приготовления наркотика, а также несколько свертков с приготовленными курительными смесями. Их общая масса составила более 10 граммов, что является крупным размером, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Против прокопчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. На время следствия он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РСХБ поступили первые обращения клиентов за получением кредитов по программе развития сельских территорий
В Ленинске-Кузнецком дети превратили снежную кучу у дороги в горку
В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапке
Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове
97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса
Кузбассовцы массово пожаловались на сбой соцсети «ВКонтакте»
Снежную копию Храма Христа Спасителя построили в Кузбассе
В Кузбассе снизился уровень безработицы
Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
Украл, выпил - в тюрьму: воровская романтика сгубила двух кузбассовцев
Кемеровчанин изрубил топором светофор и чужую машину
В Кузбассе пропал мужчина в красном пуховике
В Прокопьевске мужчина продавал наркотики за криптовалюту
Кемеровчанам на время отключат телевидение
Вместо района - округ: Кемеровский район изменил свой статус
Маленький ребенок на автомобиле протаранил магазин
Предприниматель из Кузбасса не заплатил налогов на 303,5 миллиона рублей
РСХБ вернет до 50 процентов от стоимости покупки по картам Union Pay
На Крещение в Кузбассе будут оборудованы 63 места массового купания
Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове
Прокопчанка пробила сожителю легкое ножом за испорченные волосы
Россельхозбанк готов быть флагманом программы льготной сельской ипотеки
Сергей Цивилев распорядился убрать незаконную рекламу с улиц Кузбасса
Кузбассовцев предупреждают о новой схеме мошенничества
Заключенные кузбасской колонии устроили драку со смертельным исходом
Россельхозбанк увеличил портфель накопительных счетов более чем в 1,5 раза
В кузбасском поселке стая собак покусала молодую косулю