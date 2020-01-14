14 Янв. 2020 2020-01-14T10:29:00+03:00

В Прокопьевске мужчина продавал наркотики за криптовалюту. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в продаже наркотических смесей. Плату за запрещенные вещества он брал криптовалютой.

Задержать злоумышленника удалось в результате специальной операции. Оперативная разработка подозреваемого велась в течение двух месяцев. Она показала, что мужчина самостоятельно изготавливал курительные «миксы», а потом сбывал бесконтактным способом через интернет-магазин. За осуществление таких сделок он брал с покупателей криптовалюту.

Продавца наркотиков задержали, а в его жилище устроили обыск. также был осмотрен личный автомобиль прокопчанина.

-Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование и реагент для приготовления наркотика, а также несколько свертков с приготовленными курительными смесями. Их общая масса составила более 10 граммов, что является крупным размером, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Против прокопчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. На время следствия он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU