2020-01-14T13:55:04+03:00
Происшествия

Украл, выпил - в тюрьму: воровская романтика сгубила двух кузбассовцев

Из-за двух бутылок коньяка мужчины могут вновь лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Украл, выпил – в тюрьму: воровская романтика сгубила двух кузбассовцевУкрал, выпил – в тюрьму: воровская романтика сгубила двух кузбассовцевФото: Кирилл ЧАЩИН
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Двое новокузнечан уже имеют судимости, однако это не остановило их, и мужчины совершили еще одно преступление. Все, как в знаменитой цитате из не менее знаменитого фильма: «Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!»

Двое молодых людей 22 и 25 лет зашли в супермаркет на улице Зорге. Они прошлись по ряду с алкоголем, взяли две бутылки коньяка, а потом, не расплатившись, покинули магазин. Один из сотрудников заметил, как мужчины прятали бутылки под одежду, и попытался остановить их, однако один из грабителей ударил его по голове.

Налетчики скрылись на автомобиле ВАЗ-21099, а сотрудники магазина обратились в полицию. И вскоре злоумышленников удалось найти и задержать. Коньяк к тому времени они уже выпили, отмечая день рождения друга. У мужчин взяли обязательства о явке, и вскоре они предстанут перед судом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Не исключено, что верные воровской романтике приятели лишатся свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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