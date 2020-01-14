2020-01-14T15:56:59+03:00
Общество

В Кузбассе снизился уровень безработицы

Он составил 1,4 процента - это один из самых низких показателей по Сибири
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе снизился уровень безработицы. Фото: Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе снизился уровень безработицы. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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По итогам 2019 года в Кузбассе с 1,6 до 1,4 процента снизился уровень регистрируемой безработицы. Он остается одним из самых низких в Сибирском федеральном округе.

За помощью в трудоустройстве к специалистам городских и районных центров занятости в течение прошлого года обратились 47 тысяч кузбассовцев. На бесплатное профобучение или получение дополнительного образования было направлено около 5,5 тысячи человек, что позволило им успешно найти работу.

В целом к концу декабря количество безработных, состоящих на учете, составило 18,2 тысячи человек - это на три тысячи меньше, чем год назад.

- Служба занятости реализует различные программы по трудоустройству и переобучению - это и ярмарки вакансий, и стажировка выпускников образовательных организаций, временное трудоустройство. Также кузбассовцам оказывается помощь в социальной адаптации, профессиональной ориентации, что в комплексе дает положительный эффект, - отметил начальник департамента труда и занятости населения Алексей Гришин.

В самом же банке вакансий службы сегодня более 20 тысяч предложений от работодателей. Большая часть из них - в сфере торговли, услуг, образования, здравоохранения и угольной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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