2020-01-14T15:11:15+03:00
Общество

Снежную копию Храма Христа Спасителя построили в Кузбассе

Высота снежного храма – более пяти метров
Екатерина РОМАНОВА
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ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской областиФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
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В Кузбассе построили копию Храма Христа Спасителя. Строителями выступили осужденные одной из кузбасских колоний, а в качестве строительного материала они использовали снег.

Снежная копия храма имеет довольно внушительные размеры: купола поднялись на высоту 5,2 метра, ширина храма – 4,4 метра, а длина – 4,7 метра. Примечательно, что строителей было всего семеро. Все они – члены православной общины исправительного учреждения. Строить свой храм мужчинам помогали иерей Павел Буканович и сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными. К слову, прежде, чем приступить к созданию снежной копии храма, осужденные узнали о его сложной судьбе: как строился настоящий Храм Христа Спасителя, как его разрушили до основания, а потом воссоздали.

- В ближайшие дни возле него появится купель для омовения всех желающих осужденных в праздник Крещения, число которых растет с каждым годом, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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