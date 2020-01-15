2020-01-15T03:20:37+03:00
Происшествия

Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове

Владимира Шарнина разыскивают с 30 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Перед самым Новым годом в одной из кемеровских больниц пропал пациент, одетый не по погоде. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 46-летнего Владимира Шарнина. В последний раз его видели 30 декабря 2019 года в больнице, потом мужчина пропал, и до сих пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя олимпийка с синими вставками, черные джинсы и черные сланцы.

Если вам известно местонахождение Владимира Шарнина или вы готовы оказать содействие в поиске, свяжитесь с волонтерами «Лизы Алерт» или сотрудниками полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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