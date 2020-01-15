2020-01-15T04:03:01+03:00
Общество

В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапке

Информацию о найденной девочке разместили в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапкеВ Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапкеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В социальных сетях появилось сообщение о найденном на улице ребенке. Авторы поста утверждали, что маленькая девочка находится в отделе полиции и пытались найти ее родителей.

Сообщение о девочке, найденной неподалеку от дома №5 на улице Карла Маркса, появилось около полуночи в одном из популярных пабликов. Подписчики активно принялись обсуждать, как ребенок мог оказаться один на улице. Некоторые возмущались: как вообще можно потерять ребенка, тем более зимой!

Сообщение о найденной девочке оказалось фейком и было удалено с сайта. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк"

Сообщение о найденной девочке оказалось фейком и было удалено с сайта. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк"

Однако вскоре в обсуждение включились подписчики, заявившие о том, что информация о поисках родителей ребенка - фейк. Более того, родителей девочки в розовой шапке «разыскивали» и в других городах: Челябинске, Уфе, в Новосибирской области, Башкирии

В отделении полиции, к которому относится улица, где якобы была найдена девочка, опровергли информацию о том, что к ним поступал ребенок. Подозрения новокузнечан о том, что пост – фейковый, оказались оправданными. К слову, само сообщение провисело на сайте не более часа и было удалено администраторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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