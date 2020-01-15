В Ленинске-Кузнецком дети превратили снежную кучу у дороги в горку

15 Янв. 2020 2020-01-15T04:46:21+03:00

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Коммунальщики в Ленинске-Кузнецком очистили дорогу от снега, но не вывезли его, а оставили лежать кучей. Этим воспользовались учащиеся одной из местных школ и превратили кучу в горку.

Ледяной спуск заканчивался рядом с проезжей частью, и каждый раз, катаясь с импровизированной горки, дети подвергали себя опасности. Так продолжалось до тех пор, пока сотрудники Госавтоинспекции, обследовавшие дорожную сеть, не обратили внимание на опасную горку-кучу снега на улице Топкинской. О горке сообщили в местную администрацию, и тут же на место прибыла спецтехника. Снежную кучу вывезли на специальный полигон.

- Сотрудники полиции напоминают гражданам о недопустимости сооружения снежных и ледяных спусков вблизи дорог, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если вы стали очевидцем того, что юные участники движения используют для зимних забав опасные снежные и ледяные спуски, сообщите об этом в коммунальные службы и территориальные подразделения ГИБДД. Возможно, именно ваши действия спасут детские жизни и здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU