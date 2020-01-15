2020-01-15T05:04:19+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В РСХБ поступили первые обращения клиентов за получением кредитов по программе развития сельских территорий

Только за первый день в Банк поступило более 70 обращений на сумму 100 миллионов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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9 января 2020 года в АО «Россельхозбанк» начали поступать первые обращения клиентов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающей выдачу льготной сельской ипотеки и потребительского кредита. Программа вступила в действие в этом году. Только за первый день в Банк поступило более 70 обращений на сумму 100 миллионов рублей.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке до 3 процентов годовых может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов. На кредитные средства клиенты Банка смогут приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом по договору подряда; построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях.

Потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5 процентов годовых выдается на срок до 60 месяцев (включительно). Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей). На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

«В настоящее время сеть РСХБ охватывает две трети сельского населения. В текущем году перед РСХБ, как опорном банке агропромышленного комплекса, стоит важнейшая задача - улучшение жилищных условий сельского населения. Ипотека по льготной ставке станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села, а потребительский кредит позволит благоустроить им свои домовладения и существенно улучшить качество жизни», - отметила Ольга Шведова, Директор Департамента розничного бизнеса.

Партнерский материал.

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