Пожилой рецидивист украл телефон у ребенка в кузбасском городе
Из-за любви к сладостям 8-летняя жительница кузбасского города едва не лишилась смартфона. Девочка отвлеклась на автомат с конфетами, а в это время пожилой рецидивист похитил ее телефон.
8-летняя новокузнечанка зашла в торговый центра на улице Тореза. В какой-то момент ребенок отвлекся на автомат с конфетами, и этим тут же воспользовался преступник. 54-летний неоднократно судимый мужчина похитил у ребенка телефон и скрылся. Мама девочки попросила сотрудников вызвать стражей порядка, и спустя несколько минут на место прибыли бойцы Росгвардии.
- Росгвардейцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ведомства. - Бойцы отправились на адрес проживания похитителя, предупредив охрану объекта воспользоваться тревожной кнопкой при появлении злоумышленника.
И действительно: злоумышленник примерно через час вернулся в ТЦ, и его тут же задержали. Телефон вернули ребенку, а задержанного передали правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU