Пожилой рецидивист украл телефон у ребенка в кузбасском городе

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:52:34+03:00

Девочка засмотрелась на автомат с конфетами и лишилась гаджета

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Из-за любви к сладостям 8-летняя жительница кузбасского города едва не лишилась смартфона. Девочка отвлеклась на автомат с конфетами, а в это время пожилой рецидивист похитил ее телефон.

8-летняя новокузнечанка зашла в торговый центра на улице Тореза. В какой-то момент ребенок отвлекся на автомат с конфетами, и этим тут же воспользовался преступник. 54-летний неоднократно судимый мужчина похитил у ребенка телефон и скрылся. Мама девочки попросила сотрудников вызвать стражей порядка, и спустя несколько минут на место прибыли бойцы Росгвардии.

- Росгвардейцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ведомства. - Бойцы отправились на адрес проживания похитителя, предупредив охрану объекта воспользоваться тревожной кнопкой при появлении злоумышленника.

И действительно: злоумышленник примерно через час вернулся в ТЦ, и его тут же задержали. Телефон вернули ребенку, а задержанного передали правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU