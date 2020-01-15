2020-01-15T06:55:11+03:00
Общество

Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы № 81 в Новокузнецке

Работы в учреждении почти завершены
Ирина АВТУШКО
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Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы№81 в Новокузнецке. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.comСергей Кузнецов показал родителям готовность школы№81 в Новокузнецке. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов 14 января провел первое заседание родительского комитета в школе № 81. Учреждение уже почти готово принять учеников.

Работы в школе, которая строится с 2012 года, почти завершены. Об этом мэр сообщил в соцсетях, продемонстрировав фотографии. Сейчас в школе обустраиваются кабинеты, заканчивается укомплектование ее педагогическими кадрами.

Уютные кабинеты уже ждут учеников.Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

Уютные кабинеты уже ждут учеников.Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

- В школе в ближайшую неделю запланированы родительские собрания, график которых будет размещен на сайте школы, и начнется процедура формирования самих классов, - сообщил Сергей Кузнецов. - На родительском комитете была доведена информация о порядке перевода детей в школу № 81, о чем подробно можно будет ознакомиться на сайте организации.

Также он отметил, что прием в первый класс на следующий год начнется не позднее 1 февраля. Преимущество приема детей в 1-8-й классы будет у тех, кто проживает в микрорайоне школы.

Сергей Кузнецов во время «общественной приемки» показал родителям работу пропускного режима школы, систем безопасности учреждения, кабинеты.

Тренажеры для спортивного зала. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

Тренажеры для спортивного зала. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

- Сомнений нет: эта школа будет - лучшей! - отметил он. - Хореографический зал, тренажерный, спортивный, музыкальный. Здесь для каждого ребенка найдется занятие по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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