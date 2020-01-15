Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог
Мэр Кемерова Илья Середюк призвал автовладельцев не парковаться на пяти крупных участках дорог. С них техника вывозит снег.
15 января в областном центре вывозят снег с пяти участков:
- улица Ноградская - от проспекта Кузнецкого до улицы 50 лет Октября;
- Притомская набережная - от улицы Весенней до улицы Ермака;
- улица Красная - от улицы Васильева до Притомской набережной;
- проспект Советский - от улицы Мичурина до улицы Красной;
- проспект Московский - от улицы Волгоградской до улицы Терешковой.
«Убедительно просим горожан не парковать свои машины, чтобы не препятствовать вывозу снега, - написал глава города в своем Instagram. - Обращайте внимание на временные дорожные знаки, запрещающие парковку».
Напомним, что в городе работает телефон горячей линии по вопросам содержания улично-дорожной сети МБУ «Кемдор»: (384-2) 67-00-00.
ИСТОЧНИК KP.RU