2020-01-15T07:18:44+03:00
Общество

Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог

Там ведется уборка снега
Ирина АВТУШКО
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Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог. Фото: Илья Середюк/ InstagramИлья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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Мэр Кемерова Илья Середюк призвал автовладельцев не парковаться на пяти крупных участках дорог. С них техника вывозит снег.

15 января в областном центре вывозят снег с пяти участков:

- улица Ноградская - от проспекта Кузнецкого до улицы 50 лет Октября;

- Притомская набережная - от улицы Весенней до улицы Ермака;

- улица Красная - от улицы Васильева до Притомской набережной;

- проспект Советский - от улицы Мичурина до улицы Красной;

- проспект Московский - от улицы Волгоградской до улицы Терешковой.

«Убедительно просим горожан не парковать свои машины, чтобы не препятствовать вывозу снега, - написал глава города в своем Instagram. - Обращайте внимание на временные дорожные знаки, запрещающие парковку».

Напомним, что в городе работает телефон горячей линии по вопросам содержания улично-дорожной сети МБУ «Кемдор»: (384-2) 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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