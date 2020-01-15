2020-01-15T07:52:19+03:00
Общество

Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатой

По данным аналитиков, 81 процент опрошенных хотели бы получать больше
Мария КОЛОСОВА
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Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатойПодавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатойФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты портала HeadHunter провели опрос, который показал, что 81 процент жителей Кузбасса недовольны своей зарплатой. Больше всего она не устраивает представителей рабочих профессий, сферы безопасности, медиков и фармацевтов.

-Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов, - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Отмечается, что 54 процента работников пытались поговорить с руководством о повышении заработной платы, желаемого результата достигли 42 процента.

По данным опроса, 49 процентов кузбассовцев уверены, что зарплату должны повышать по итогам успехов сотрудника, 36 процентов считают, что раз в год зарплата должна повышаться у всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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