Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатой
Эксперты портала HeadHunter провели опрос, который показал, что 81 процент жителей Кузбасса недовольны своей зарплатой. Больше всего она не устраивает представителей рабочих профессий, сферы безопасности, медиков и фармацевтов.
-Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов, - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.
Отмечается, что 54 процента работников пытались поговорить с руководством о повышении заработной платы, желаемого результата достигли 42 процента.
По данным опроса, 49 процентов кузбассовцев уверены, что зарплату должны повышать по итогам успехов сотрудника, 36 процентов считают, что раз в год зарплата должна повышаться у всех.
ИСТОЧНИК KP.RU