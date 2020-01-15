2020-01-15T10:15:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии

Им назначены условные сроки
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группировки. Их обвиняли в мошенничестве и подделке документов.

Как ранее установили следователи ГСУ и полицейские, в 48-летняя предпринимательница из Прокопьевска создала преступную группировку, в которую вошли жители Прокопьевска и Новокузнецка, а также сотрудники кредитных организаций. Вместе они разработали масштабную преступную схему.

Так, предприниматели заключали с банками договоры по реализации товаров в кредит, а после обучения в кредитных организация получали логины и пароли доступа к программам кредитования. Далее участники группы направляли в банки заявки на предоставление займов, а после их одобрения заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы, принадлежащие лицам, ведущим асоциальный образ жизни.

-В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации фигуранты самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учет, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В общей сложности обвиняемые причинили кредитным организациям ущерб на общую сумму около 36 500 000 рублей.

Деньги подельники тратили на покупку автомобилей, мебели, техники, драгоценностей и меховых изделий.

После сбора доказательств объем уголовного дела составил 477 томов. Рассмотрение его в суде длилось три года. Участники ОПГ были признаны виновными и приговорены к условным срокам от 2 лет 6 месяцев до 7 лет 10 месяцев. Также суду еще предстоит решить вопрос о возмещении причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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