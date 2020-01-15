15 Янв. 2020 2020-01-15T11:16:47+03:00

Кузбассовец назанимал у знакомых 13 миллионов рублей и попал под суд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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34-летний житель Анжеро-Судженска занимал у знакомых деньги, чтобы развивать бизнес. На самом деле он тратил деньги на погашение уже существующих долгов.

Сразу десять приятелей из города Анжеро-Судженска обратились в полицию с заявлением о том, что их общий знакомый задолжал денег. Мужчина-предприниматель занимал деньги на развитие бизнеса, но возвращать их не торопился. В общей сложности приятели одолжили ему 13 миллионов рублей.

Когда 34-летнего кузбассовца задержали, он признался, что действительно убеждал знакомых одолжить деньги на развитие бизнеса. Но тратил крупные суммы на погашение других долгов. Также бизнесмен признался, что понимал: вернуть деньги знакомым он не сможет.

- Потерпевшими по делу признаны 10 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 13 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В качестве наказания санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU