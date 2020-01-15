Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд
В Кузбассе закончено расследование уголовного дела в отношении водителя, устроившего аварию со смертельным исходом. Оно передано на рассмотрение в суд.
Как было установлено в ходе следствия, в июле прошлого года 35-летний житель Прокопьевска передвигался на своем автомобиле Toyota Carib из Кемерова в Новосибирск, при этом мужчина сел за руль пьяным.
На 162-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Freightliner. В результате от столкновения смертельные травмы получил пассажир, находивший вместе с виновником ДТП в Toyota Carib.
Собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину водителя легковушки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU