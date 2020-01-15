15 Янв. 2020 2020-01-15T13:32:06+03:00

Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В результате ДТП погиб один человек

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В Кузбассе закончено расследование уголовного дела в отношении водителя, устроившего аварию со смертельным исходом. Оно передано на рассмотрение в суд.

Как было установлено в ходе следствия, в июле прошлого года 35-летний житель Прокопьевска передвигался на своем автомобиле Toyota Carib из Кемерова в Новосибирск, при этом мужчина сел за руль пьяным.

На 162-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Freightliner. В результате от столкновения смертельные травмы получил пассажир, находивший вместе с виновником ДТП в Toyota Carib.

Собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину водителя легковушки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU