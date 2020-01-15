2020-01-15T13:32:06+03:00
Происшествия

Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд

В результате ДТП погиб один человек
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд.Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиДело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе закончено расследование уголовного дела в отношении водителя, устроившего аварию со смертельным исходом. Оно передано на рассмотрение в суд.

Как было установлено в ходе следствия, в июле прошлого года 35-летний житель Прокопьевска передвигался на своем автомобиле Toyota Carib из Кемерова в Новосибирск, при этом мужчина сел за руль пьяным.

На 162-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Freightliner. В результате от столкновения смертельные травмы получил пассажир, находивший вместе с виновником ДТП в Toyota Carib.

Собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину водителя легковушки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове
Школы по высшим стандартам: на реализацию образовательных проектов кузбассовцам дадут гранты
Публичные слушания о судьбе разреза пройдут в Кузбассе
Более 1500 кузбассовцев наказали за курение в неположенных местах
В Новокузнецке директор офиса мобильной связи присвоила 350 тысяч рублей
Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд
Кузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей
Кузбассовец назанимал у знакомых 13 миллионов рублей и попал под суд
В Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии
Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России
Новокузнецкие онкологи удалили опухоль пациентке с помощью уникального оборудования
В Кузбассе подорожали некоторые марки бензина
Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатой
Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing
Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог
Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы № 81 в Новокузнецке
Пожилой рецидивист украл телефон у ребенка в кузбасском городе
В РСХБ поступили первые обращения клиентов за получением кредитов по программе развития сельских территорий
В Ленинске-Кузнецком дети превратили снежную кучу у дороги в горку
В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапке
Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове
97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса
Кузбассовцы массово пожаловались на сбой соцсети «ВКонтакте»
Снежную копию Храма Христа Спасителя построили в Кузбассе