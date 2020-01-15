В Новокузнецке директор офиса мобильной связи присвоила 350 тысяч рублей
В Новокузнецке окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении чужих средств и растрате.
О преступлении стало известно после того, как в полицию обратились представители компании сотовой связи. Они заявили, что в одном из офисов было похищено около 350 тысяч рублей. Выяснился этот факт после внеплановой проверки, которая прошла в компании.
- В ходе следствия установлено, что хищения совершала руководитель офиса сотовой компании, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Она вносила фиктивные сведения в специальную программу учета выручки, а деньги присваивала.
Сейчас уголовное дело в отношении женщины направлено в суд. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU