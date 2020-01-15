15 Янв. 2020 2020-01-15T16:49:45+03:00

Более 1500 кузбассовцев наказали за курение в неположенных местах. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Больше всего нарушителей выявлено в Новокузнецке, Кемерове и Ленинске-Кузнецком

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В Кузбассе полицейские составили более 1500 протоколов на нарушителей «антитабачного» закона». Жители курили в запрещенных местах.

В 2019 году полицейские провели рейды, в ходе которых были выявлены нарушители, которые курят там, где это запрещает закон. Лидерами среди кузбасских городов по числу составленных протоколов стали Новокузнецк, Кемерово и Ленинск-Кузнецкий.

Полицейские напоминают, что запрещено курить на территориях образовательных и медицинских учреждений, социальных служб. Также наказание грозит за курение на детских площадках, транспортных остановках, расстояниях менее 15 метров от входов в вокзалы, автовокзалы, аэропорты, АЗС. Нельзя курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах и подъездах жилых домов.

За курение на отдельных территориях, помещениях и объектах предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей, за курение на детских площадках - до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU