Школы по высшим стандартам: на реализацию образовательных проектов кузбассовцам дадут гранты

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:11:18+03:00

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Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что система образования постепенно будет трансформироваться. Впрочем, в Кузбассе это уже происходит – об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что в скором времени количество школьников вырастет. Поэтому необходимо открывать новые классы, строить новые школы, подключать к высокоскоростному интернету, обеспечивать современной техникой. Также Владимир Путин отметил, что с 1 сентября 2020 года учащиеся начальной школы должны получать бесплатные горячие и полезные обеды - там, где это технически возможно. А классные руководители, на чьи плечи ложится забота о воспитании детей, - дополнительные выплаты в размере 5000 рублей из федерального бюджета.

- Мы уже начали делать кузбасские школы цифровыми, по самым высоким стандартам – а теперь, благодаря инициативам президента, мы сможем расширить наши региональные программы, - отметил Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Работают в Кузбассе и над развитием высшего образования и научной деятельности.

– Мы объединили все научное сообщество на платформе научно-образовательного центра «Кузбасс». Уже сейчас наши ученые успешно реализуют актуальные проекты и получают федеральные гранты, - рассказал об уже проделанной работе губернатор Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU