Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове
После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как один из пунктов намеченной для регионов работы может быть реализован в Кузбассе.
В сообщении, которое Сергей Цивилев разместил в социальной сети, губернатор отметил, что президент предложил направить дополнительные средства на строительство крупных инфраструктурных объектов. Например, объездные дороги и магистрали. Для жителей областного центра этот вопрос очень актуален. Ведь потребность в строительстве именно объездной дороги назрела давно, и сейчас ведутся подготовительные работы для реализации проекта.
По мнению Сергея Цивилева, дополнительное финансирование позволит решить вопрос со строительством объездной дороги вокруг Кемерова в максимально возможные короткие строки.
- Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведем президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений, заявил глава Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU