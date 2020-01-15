Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:21:11+03:00

Дополнительные средства на нее будут направлены из федерального бюджета

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После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как один из пунктов намеченной для регионов работы может быть реализован в Кузбассе.

В сообщении, которое Сергей Цивилев разместил в социальной сети, губернатор отметил, что президент предложил направить дополнительные средства на строительство крупных инфраструктурных объектов. Например, объездные дороги и магистрали. Для жителей областного центра этот вопрос очень актуален. Ведь потребность в строительстве именно объездной дороги назрела давно, и сейчас ведутся подготовительные работы для реализации проекта.

По мнению Сергея Цивилева, дополнительное финансирование позволит решить вопрос со строительством объездной дороги вокруг Кемерова в максимально возможные короткие строки.

- Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведем президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений, заявил глава Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU